Junger Raser von Polizei gestoppt: Schein weg

Dass die Strafen, was das Schnellfahren angeht, erhöht worden sind, das dürfte ein 26-Jähriger wohl vergessen haben. Der junge Mann wurde mit mehr als 150 km/h auf der Drautalbundesstraße in Nikolsdorf (Osttirol) von der Polizei geblitzt. „Hier gilt Tempolimit 100“, weist die Polizei hin. Ihm wurde der Schein an Ort und Stelle abgenommen.