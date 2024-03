Der Spargel als Konkurrenz für den Bärlauch

„Der Spargel reicht zu Ostern gerade für uns. Aber da sind wir gar nicht böse“, blickt Rudolf Mühlberghuber aus Ansfelden auf den verfrühten Saisonbeginn. In der Woche nach Ostern sollen dann genug „Stangen“ für den Verkauf da sein. „Derzeit haben die Wirte eh noch Bärlauch auf der Karte, das wäre sonst eh nix gewesen. So folgt dem Bärlauch nahtlos der Spargel“, scherzt der Bauer, der aber auch schon in die Zukunft blickt: „Wenn’s so bald losgeht, dann werden wir vermutlich aber auch früher aufhören.“ Der frühe Erntestart hilft den etwa 20 Spargelbauern in OÖ auch, sich gegen Importware zu wehren, die schon auf den Markt gebracht wird.