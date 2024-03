Tirol und Vorarlberg: 126 Anzeigen in Skigebieten

Wie das Finanzministerium mitteilte, wurden bei der Schwerpunktkontrolle der Finanzpolizei zahlreiche Verstöße geahndet. In Summe wurden in den Skigebieten in beiden Bundesländern 126 Anzeigen ausgestellt. Zudem seien 15 Registrierkassenübertretungen festgestellt worden. In Summe müssen die Betriebe Strafen in Höhe von rund 150.000 Euro begleichen.