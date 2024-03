Osterwochenende könnte ersten Sommertag bringen

Auch am Ostersonntag bleibt die südliche Strömung beständig. Damit hält sich südlich des Alpenhauptkammes, vor allem in Osttirol und Oberkärnten dichte Bewölkung mit Regen bis auf Hochgebirgslagen. Überall sonst ist es sonnig und außergewöhnlich warm. In Föhnstrichen der Alpennordseite sowie am Alpenostrand bläst auflebender Wind aus Süd bis Südwest. Am Nachmittag sind ganz im Norden isolierte Schauer nicht ausgeschlossen. Frühtemperaturen vier bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 18 bis 24 Grad, in Südstaulagen teils darunter.