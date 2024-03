Jugendliche steckten im Dunklen am Traunstein fest

Am Donnerstag kurz nach 21 Uhr erreichte die Bergretter in Gmunden der Notruf einer vierköpfigen Gruppe vom Traunstein. Die vier Burschen aus dem Bezirk Linz-Land (17 bis 21 Jahre) stiegen am Nachmittag erst gegen 13 Uhr über den Mairalmsteig auf den Traunstein. Erst fünf Stunden später gegen 18.30 Uhr traten sie über den Naturfreundsteig den Weg ins Tal an.