Zweites Leben für alte Fahrräder

Kooperation ist Gewinn in dreifacher Hinsicht

Dankbar für die Möglichkeit zeigt sich Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst: „Vor allem jene Menschen, die sich kein neues Fahrrad leisten können, bekommen so die Möglichkeit sich in der Schatzgrube oder im Sonnenmarkt günstig ein gebrauchtes Rad zu kaufen. Damit steht dem Radausflug mit der gesamten Familie nichts mehr im Wege.“ Die Kooperation ist gleich in dreifacher Hinsicht ein Gewinn, meint auch BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich. „Wir können Menschen mit günstigen Fahrrädern unterstützen, den Re-Use-Gedanken stärken und Menschen durch eine Ausbildung in der Fahrradwerkstatt neue Perspektiven schenken.“