Jubel nach EM-Quali: „Bin stolz, Ukrainer zu sein“

Der Angriffskrieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine dauert nun schon ein drittes Jahr an, und trotz hoher Verluste auf beiden Seiten gibt es nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 keine Anzeichen für ein rasches Ende. Das Fußballfest im Sommer in Deutschland wird für einige Wochen zumindest eine Ablenkung von der harten Realität bieten.

Momente des Glücks im tristen Kriegs-Alltag

Heimspiele ukrainischer Mannschaften gibt es bei internationalen Spielen derzeit nicht, Clubs und Nationalteam weichen auf Stadien in anderen Ländern aus. Am Dienstag spielte die Ukraine in Wroclaw in Polen, das die größte Konzentration ukrainischer Flüchtlinge aller Länder aufweist. Albert Gudmundsson (30.) brachte die Isländer zunächst in Führung, anschließend drehten Wiktor Tsygankow (54.) und Superstar Mychajlo Mudryk (84.) allerdings die Partie. Bei der EM spielt die Mannschaft in der Gruppe E gegen Belgien, Rumänien und die Slowakei – und hat einigermaßen gute Chance auf das Erreichen der K.o.-Phase.