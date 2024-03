Steirer (47) mit Finanz-Online-Trick hintergangen

So wie viele dieser Tage wollte auch ein 47-Jähriger aus dem südoststeirischen Deutsch Goritz seine Arbeitnehmerveranlagung machen. Doch dabei wurde er Opfer von Internet-Betrügern. Via SMS erhielt er am 12. März einen Link zum vermeintlichen Onlineportal des Bundesministeriums „Finanz Online“.

„Bankmitarbeiter“ meldete sich zu Wort

Als er draufklickte, war er bereits in die Falle getappt: Auf der verblüffend realistischen Website gab er seine persönlichen Daten bekannt. Einige Tage später rief ihn ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an. Der unbekannte Betrüger gab an, dass das Geld des 47-jährigen Steirers Gefahr laufen würde, nach Russland überwiesen zu werden.