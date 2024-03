Matthäus traut Österreich das Viertelfinale zu

Alaba kann man nicht ganz ersetzen

Ob dann bei der EM in Deutschland auch Kapitän David Alaba dabei sein wird, will Matthäus hingegen nicht prophezeien. „Das ist natürlich ein herber Verlust. Wie Ralf Rangnick das dann handhabt, ist seine Entscheidung. Es hat ganz sicher einige Kandidaten. Aber Alaba ist jetzt nicht nur der jenige der bei Real Madrid spielt, sondern er bringt so viel Erfahrung mit, der hat so viel Qualität und seine Kollegen konnten sich immer auf ihn verlassen. Er war der Antreiber, er war und ist das Gesicht des österreichischen Nationalmannschaft. Was da das Beste ist, das kann man von der Entfernung eigentlich nicht sagen. Eins zu eins kann man ihn sowieso nicht ersetzten und ich gehe davon aus, dass dann auch Ralf Rangnick diesen Weitblick hat oder eigentlich jetzt schon das Gefühl hat, wie es sein wird, wenn David es nicht schaffen sollte - was wir nicht wünschen. Wir alle wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er dabei ist. Aber im österreichischen Fußball gibt es da ganz sicher auch die ein oder andere Lösung, die ihn im Endeffekt annähernd ersetzen kann.