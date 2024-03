Kara hat bis 2026 Vertrag. „In der Türkei weiß man nie, was passiert.“ So wurde Samsunspor auch mit einer Transfersperre belegt. „Ein Vorfall vor meiner Zeit hier“, wusste Kara davon nichts, als er aus den USA zurück nach Europa kam. Aber es gibt fast nichts mehr, was ihn aus der Fassung bringt: „Ich habe schon viel erlebt. Das Feuer der Ultras bei Rapid, dann die Ruhe bei Orlando, jetzt die heißblütigen Türken.“ Auch in Samsun wird wie in Istanbul für den Fußball gelebt. „Bei den Zuschauern sind wir in den Top 5 der Liga“, weiß Kara.