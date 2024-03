Trikot geleakt! Spielt Bayern so kommende Saison?

Gehen Harry Kane und Co. heuer überwiegend in Weiß auf Torjagd, werden sie dies kommende Saison ganz in Rot tun. Dem Leak zufolge spielt der FC Bayern 2024/25 in sich abwechselnden roten beziehungsweise dunkelroten Längsstreifen, das Wappen thront in kastanienbraun auf der Brust der Spieler.