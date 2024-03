Ein nächster Schritt zum roten Profi-Comeback

Wir sind in guten Gesprächen und die Rechtsanwälte setzen auch schon die Verträge auf, aber wir wollen über dieses Projekt, das für Frauen und für die Akademie angedacht ist, noch nicht offiziell sprechen!“ GAK-Präsident Rene Ziesler gibt sich verschlossen zu den Gerüchten über das geplante Projekt in direkter Nachbarschaft zum TZ Weinzödl, das durch eine Aussendung der Stadt Graz im Zuge der letzten Sturm-Generalversammlung und der Finanzierungszusage beim geplanten zweiten Trainingszentrum der Blackies in Puntigam publik wurde.