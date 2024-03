Bereits das vierte Endspiel um eine Traum-Saison

Der Vereinsgeschichte haben die TI-Damen bereits ein ganzes Buch an Erfolgen angehängt – die „Wunder-Saison“. Im dritten und entscheidenden Halbfinale wollen sie das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte 2023/2024 schreiben und auch in das AVL-Finale einziehen. Am Samstag in Wien hat es knapp nicht geklappt, doch in der heimischen USI-Halle (20 Uhr) wollen Kapitänin Martyna Walter und Co. aufsteigen.