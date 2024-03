Aktivisten wollen Boykott von Milka-Schokohasen

Organisation fordert „Moral im Geschäftsleben“

„Unternehmen wie Mondelez finanzieren indirekt den illegalen Krieg Russlands gegen die Ukraine“, werfen die Aktivisten in einem Brief an die Ketten Rewe und Edeka vor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Die Organisation lobte zwar, dass die beiden Supermarktkonzerne nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 keine in Russland hergestellten Produkte mehr verkaufe, doch das sei nicht genug. „Wir zählen auf Ihre Unterstützung, um Mondelez zu zeigen, dass Moral einen Platz im Geschäftsleben hat, insbesondere wenn wir bedenken, dass Russland weiterhin Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht.“