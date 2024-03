Web-Ganove erleichterte Verkäufer um Tausende Euro

Hoher vierstelliger Betrag futsch

Im Zuge der Abwicklung des Geschäfts gelang es dem Unbekannten schließlich, dem 49-Jährigen die Kreditkartendaten zu entlocken. In der Folge wurden Transaktionen durchgeführt. Alles in allem entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe eines hohen, vierstelligen Eurobetrages.