Letzte Generation protestiert auf Pyhrnautobahn

Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung

Die Aktivisten der Letzten Generation fordern zum Thema Klimakrise ein „radikales Umdenken“. Sie fordern beispielsweise ein Fracking-Verbot und Tempo 100 in ganz Österreich. Außerdem wollen sie mit ihrem neuen Slogan „Recht auf Überleben“ auf die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung aufmerksam machen.