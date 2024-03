Attacke in Camping-Lokal: Tiroler schwer verletzt

Brutale Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Außerfern ab: In einem Camping-Lokal in Lermoos attackierte ein Deutscher (43) einen 33-jährigen Einheimischen derart heftig, dass er mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik eingeliefert werden musste. Wenige Stunden zuvor war es bereits in Berwang zu einer Schlägerei gekommen.