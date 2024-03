Hard gibt der Biolandwirtschaft den Vorzug

Freiheitliche besorgt wegen „Benachteiligung“

Nicht überzeugt vom neuen Konzept zeigten sich die ÖVP und die FPÖ. „Wir sind gegen die Benachteiligung von Landwirten in Hard. Konventionelle Landwirte leisten genauso einen wichtigen Beitrag in unserer Gemeinde und müssen in Hard auch weiterhin eine realistische Möglichkeit haben, gemeindeeigene Flächen zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu pachten“, ließen die blaue Ortsparteiobfrau Sandra Jäckel und ihr Parteikollege Johannes Reumiller wissen.