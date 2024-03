Temperatursturz: In wenigen Stunden 10 Grad kälter

„Derzeit ist es ein Auf und Ab mit den Temperaturen, im Laufe des Tages erreicht Österreich eine Kaltfront, die von Oberösterreich bis ins Burgenland ziehen wird“, weiß Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. So werden in den nächsten Stunden teils kräftige Sturmböen übers Land ziehen, die kalte Luft mit sich bringen: Die Folge: „In nur wenigen Stunden wird es um bis zu zehn Grad abkühlen“, so der Wetterexperte gegenüber krone.at. In den Abendstunden werden in Wien etwa nur noch neun Grad erwartet.