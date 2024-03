SPÖ Bruck wirft Ex-Finanzstadtrat aus Fraktion

Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Bruck eskalierte die Situation noch einmal weiter, wie FPÖ-Gemeinderat Raphael Pensl in einer Aussendung schildert. In Richtung der eigenen Genossen habe er gesagt:„Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?“, „Eure Mittelfristplanung im Finanzierungshaushalt ist lächerlich – ein Witz“. Ein SPÖ-Mandatar soll während der Sitzung aufgrund der fortlaufenden Angriffe dem Ex-Finanzstadtrat sogar das „Du-Wort“ entzogen haben. Die ÖVP spricht von einem „erbarmungslosen Brüderstreit“.