Nach Streit stach 17-Jähriger mit einem Messer zu

Es war am 14. März um 0.10 Uhr, als die Polizei verständigt worden war, dass in Linz in der Kreuzstraße eine Person durch einen Messerstich verletzt worden sei. Vor Ort wurde das Opfer, ein 25-jähriger Syrer der einen Messerstich in den Oberkörper erlitten hatte, von seinen Freunden erstversorgt und von Rettung und Notarzt versorgt.