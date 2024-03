Millionen an Steuergeld für externe Berater

„Höchstes Maß an Transparenz“

Allen voran die FPÖ übt Kritik an der gängigen Praxis, bei der Regelwerk und Kontrollmechanismen weitestgehend fehlen: „Nachdem die schwarz-rote Landesregierung jedes Jahr zwischen zwei und vier Millionen Euro für Beratungsleistungen ausgibt, bedarf es höchstes Maß an Transparenz. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten muss jedes Einsparungspotenzial seitens der öffentlichen Hand genutzt werden“, sagt Klubobmann Mario Kunasek.