Ehrung für Schmidinger ++ Ferragamo-Interview

Nina Hartmann und Martin Leutgeb glänzten auf er Bühne: Die Premiere von „Das letzte Mal“ ließen sich auch so einige Promis nicht entgehen. Außerdem gab es ein fulminantes Combeack in Wien: Das „Phantom der Oper“ sorgte ebenfalls für Vorfreude bei Stars und Sternchen. Dies, und warum es keinen Erbschaftsbonus für Ferragamo-Nachkommen gibt, sehen Sie in Adabei Prime.