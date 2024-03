„Marinka“: Ein Musical des Operettenkönigs

Doch das romantische Musical über die gar nicht so tragische Liebe zwischen Kronprinz Rudolf und seiner Mary Vetsera, die er liebevoll „Marinka“ nennt, und mit der er heimlich in die USA flüchtet, während in Wien um ihn getrauert wird, geriet in Vergessenheit. In der Nachkriegszeit war der Stoff möglicherweise zu absurd romantisch. Und während die Exilanten in New York einer guten, alten Zeit nachtrauern konnten, die es so nie gab, richtete man hierzulande den Blick lieber nach vorne und versuchte die Vergangenheit zu verdrängen.