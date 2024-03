Ein Pflegekompetenzzentrum mit Charme

Montag ist Bingo-Tag, jeden ersten Mittwoch im Monat kommen Ehrenamtliche ins Heim, machen Musik und singen mit den Bewohnern, es wird gebastelt und noch so einiges mehr. Irene Hammer macht Biografiearbeit mit den alten Leuten. „Ich schaue, was haben er oder sie gerne gemacht, was geht heute noch. Und je nachdem gibt es dann ein Programm“, erzählt sie. Knüpfen ist derzeit angesagt, denn die meisten Damen haben früher gestrickt.