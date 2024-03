Wilde Frischlinge, die klingen wie alte Hasen

Und so fühlt sich dieses Konzert niemals so an, als würde man hier gerade etwas Neues kennenlernen. Kritiker würden sagen: weil Endless Wellness auch nichts revolutionär Neues macht. Das ist letztlich aber auch egal, denn was die Band da auf die Bühne bringt, ist so gut und der Zugang so frisch, dass das Quartett wirklich das Zeug hat, zur Stimme einer Generation zu werden.