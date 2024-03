Georgien darf weiter von EURO-Teilnahme träumen

Georgien darf weiter von der ersten Teilnahme an einer Fußball-EM träumen. Das von Willy Sagnol gecoachte Team feierte am Dienstag im Play-off-Semifinale in Tiflis gegen Luxemburg einen 2:0-Sieg und kämpft nun am Dienstag wieder vor Heimpublikum gegen den Aufsteiger aus dem Duell zwischen Griechenland und Kasachstan um einen Platz bei der Endrunde in diesem Jahr in Deutschland. Der Sieger dieser Partie spielt in einer EURO-Gruppe mit der Türkei, Portugal und Tschechien.