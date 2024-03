Hälfte der Klubs muss jeden Euro zweimal umdrehen

Wie sie der GC Schärding schrieb, der diese Woche ein Konkursverfahren beantragt hat. Was letzten Sommer auch der Golfclub Traunsee-Kirchham tun hatte müssen. Und auch wenn Letzterer inzwischen als GC Traunsee Almtal seine Auferstehung gefeiert hat, untermauern nicht nur diese beiden Fälle dies, dass Golfplätze hierzulande oft eher 20 anstatt nur 18 Löcher haben, wartet am Ende doch nicht nur oft mit dem Vereinslokal das so genannte „19. Loch“, sondern danach auch noch ein finanzielles.