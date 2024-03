Ein Schutzraum, wo man über Filme nachdenken kann

Sehen Sie den Austragungsort Graz als Vorteil oder als Problem für die Diagonale?

Beide: Also als Problem sicher nicht!

CS: Die Diagonale ist schon so lange mit Graz verbunden, dass wir sie gar nicht mehr anders denken können. Es gibt in Graz so eine hohe Akzeptanz des Festivals, sie ist so ein Fixpunkt, diese breite Unterstützung möchten wir auf keinen Fall missen.

DK: Außerdem ist es schön aus der eigenen Umgebung herauszukommen und in Graz einen zweiten Lebensmittelpunkt zu haben, zumal die Stadt unglaublich kulturaffin ist. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele unterschiedliche Player es hier gibt. Das wird für uns auch in den kommenden Jahren interessant, die Hand in die eine oder andere Richtung auszustrecken.