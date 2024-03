Hochwassergefahr bleibt in Klagenfurt bestehen

Auch Klagenfurt blieb vor den Unwettern im Sommer vergangenen Jahres nicht verschont. Nach intensiven Regenfällen hieß es im Südosten der Stadt: Land unter! Rund 15.000 Haushalte waren von den Überschwemmungen betroffen. Die Feuerwehren mussten in den Stadtteilen Waidmannsdorf und Viktring binnen weniger Stunden an die 1000-mal zu Einsätzen ausrücken. Der Treimischer Teich in Viktring war über die Ufer getreten.