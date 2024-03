Streit um rund 200.000 Euro, sowie Bier und Sekt

„Obermayr sieht es als sein Geld an“

Obermayr verweigert Schachner den Kontozugriff, deshalb hat sie jetzt Anzeige erstattet. „Norbert Obermayr sieht es als sein Geld an, meint sinngemäß, er könne diese Gelder auch für seine berufliche Tätigkeit als Sachverständiger verwenden. Ich kann meine Gemeinderatsarbeit nicht finanzieren. Herr Obermayr hingegen nimmt sich, was er braucht. Die Verwendung dieser Steuergelder ist völlig intransparent. Er muss die Finanzen offenlegen, und das Steuergeld für die Gemeinderatsarbeit freigeben. Da Herr Obermayr bis dato keine nachweisbare externe Gemeinderatsarbeit leistet, muss ich von strafrechtlichen Tatbeständen ausgehen. Ich habe jetzt Anzeige erstattet. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung“, unkt Schachner.



„Sie hat nie Belege gebracht“

Die Fronten sind verhärtet. Norbert Obermayr meinte auf „Krone“-Anfrage: „Frau Schachner hat sich ständig Geld, immer wieder 500 Euro, überwiesen, hat aber bis heute dafür nie irgendwelche Belege gebracht. Dafür ist aber der Fraktionskühlschrank immer gut gefüllt mit Bier und Sekt. Sollte Frau Schachner weiter Unwahrheiten verbreiten, werde ich sie wegen übler Nachrede verklagen.“ Laut Schachner sollen die Belege sehr wohl in der Kassa sein.