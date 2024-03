Tatkleidung im Kasten, doch Räuberin (20) leugnet

Es war ein Raubüberfall, der auch erfahrene Ermittler schockierte. Eine Frau überfällt am vergangenen Sonntag, den 17. März, in den Morgenstunden eine Tankstelle in Liezen und sticht die Kassiererin mit einem Messer nieder. Und das, obwohl die 35-Jährige der Räuberin die Beute schon übergeben hatte.