Prozess vertagt, weil Angeklagter „im Krieg“

Zwei aus der Ukraine stammende Männer sollen in der Nacht auf den 16. Jänner 2022 – wenige Wochen vor dem russischen Überfall auf ihr Heimatland – eine junge Frau in einem Wiener Hotel vergewaltigt haben. Am Dienstag hätten sich die 36 und 34 Jahre alten Männer vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten müssen. Die Verhandlung musste allerdings vertagt werden – der Jüngere der beiden hat einen Einberufungsbefehl zur ukrainischen Armee erhalten.