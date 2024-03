Bewohner aus brennendem Haus in Wien gerettet

Kurz nach 2 Uhr in der Früh war der Notruf bei der Berufsfeuerwehr Wien am Dienstag eingegangen: In der Antonigasse in Währing war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Während die beiden Wohnungsinhaber sich aus der brennenden Wohnung retten konnten, wurden die Einsatzkräfte vor Ort jedoch auf zahlreiche Bewohner aufmerksam, die an ihren Fenstern standen und um Hilfe baten.