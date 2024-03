Hasenhüttl legt los: „Habe wieder Hunger verspürt“

„Da hat man ein Leben, wie es vor dem Fußball war“

Die Auszeit sei nach dem Aus in Southampton nötig gewesen, merkte Hasenhüttl an. „Ziemlich leer“ sei er danach gewesen. Er habe in den letzten eineinhalb Jahren kein einziges Interview gegeben, habe unerkannt in Lokale gehen können. „Da hat man ein Leben, wie es vor dem Fußball war. Das war sehr angenehm“, so Hasenhüttl. Von der WM in Katar Ende 2022 habe er nur drei Spiele angesehen. „Ich war nicht in der Lage, Fußball zu gucken.“