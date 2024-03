Schockierende Cyberhate-Attacken nach „GNTM“-Folge

So steckte sie Armin in eines ihrer kultigen Glücksbärchi-Outfits samt Vollgesichtshaube, Frieder in einen äußerst knappen Lederschurz und Lilli in ein Herzkönigin-Vasenkleid. Mit den Zwillingen Julian und Luka keppelte sie ein wenig, aber nicht wirklich böse, weil diese über ihre Looks kichern mussten. Alles in allem war die Folge, die auf Jony gestreamt werden kann, dank ihr sehr amüsant.