Zwei Verletzte bei Skiunfällen im Skigebiet Kühtai

Am Sonntag ereigneten sich bei schönem Wetter im Kühtai gleich zwei Unfälle auf der Piste: Gegen 13.50 Uhr fuhr ein Deutscher (23) im Skigebiet Kühtai auf der roten Piste Nr. 6 talwärts, als ein vor ihm fahrender Skifahrer plötzlich abbremste und es der Deutsche nicht mehr schaffte, diesem auszuweichen. Es kam folglich zur Kollision. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich am Rücken, der zweitbeteiligte Skifahrer kam nicht zu Sturz und war dem Verletzten behilflich. Der junge Mann fuhr noch mit seiner Mutter die Piste fertig und begab sich dann anschließend in die Ordination des örtlich ansässigen Arztes. Dieser forderte aufgrund der Erstdiagnose den Notarzthubschrauber an, der den Verunfallten in die Klinik nach Innsbruck geflogen hat.