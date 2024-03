Meister Adebar und die Barbie aus dem Burgenland

Hemdsärmelige Tussi

Doch anders als Barbie steht Goebel auch ihren Mann. Das hat sie schon als „Heimwerkerqueen“ in der ORF-Vorabendsendung „Studio 2“ bewiesen, als sie als hemdsärmelige Tussi in pinker Latzhose mit Hammer, Bohrmaschine und Stemmeisen umzugehen wusste und sich so den Respekt all jener verschaffte, die solche Aufgaben nur Männern zutrauen.