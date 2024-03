Lustenau startete mit Punkt in die Quali-Gruppe

Auswärts in Lustenau

Das größte Kuriosum war wohl, dass die Austria ihr Auswärtsspiel in Lustenau bestritt. So heißt nämlich jener Linzer Stadtteil, in dem das neu erbaute Personal-Hofmann-Stadion steht. Die mitgereisten Austria-Fans machten auch tatsächlich Stimmung wie in einem Heimspiel und wurden mit einem Punkt belohnt. Linz blieb damit das neunte Spiel in Serie ohne Sieg, während die Austria nun bereits seit drei Spieltagen ohne Niederlage ist.