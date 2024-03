Schock für 173 Passagiere: Rauch aus Fahrwerk

Nach einer sicheren Landung am Flughafen Innsbruck am Samstagvormittag hat ein aus England kommendes Flugzeug im Bereich des rechten Hauptfahrwerks Rauch entwickelt. Es erfolgte eine Alarmierung der Betriebsfeuerwehr des Flughafen Innsbruck, die das Fahrwerk kühlte. Ursache für die Rauchentwicklung dürfte ein technischer Defekt am Fahrwerk gewesen sein, informierte die Polizei. Verletzt wurde niemand, auch habe es keine Gefährdung von Personen gegeben, hieß es.