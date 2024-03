Senior fiel auf Telefontrick rein: 50.000 Euro weg

Ein bislang unbekannter Gauner nahm am 8. März gegen 15 Uhr mit einem 75-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden telefonisch Kontakt auf und täuschte das Opfer, indem er angab, dass eine fälschliche Überweisung getätigt wurde bzw. dass widerrechtlicher Zugriff auf das Konto erfolgte.



Täter machte mehrere Überweisungen

Daraufhin teilte der 75-Jährige dem Anrufer die Bank-Zugangsdaten mit, woraufhin der Täter in mehreren Überweisungen einen fünfstelligen Euro-Betrag an derzeit unbekannte Empfänger überwies.