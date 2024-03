Rettenbachferner ist Bühne für Hannibals Schlacht

Allein die Szenerie ist atemberaubend: Der Horizont zeichnet in der Dämmerung Scherenschnitte der 3000 Meter hohen Berggipfel. Es die größte, von der Natur geformte Showbühne der Welt, ein 180 Grad Panorama, in dem immer an mehreren Plätzen etwas passiert. Intensiv wie ein Film, aber live. Gespielt wird einmal in unmittelbarer Nähe der Zuschauer, ein anderes Mal kilometerweit entfernt. Auf einer riesigen Videowall, neben einer haushohen Stufenpyramide, sehen Zuseher entfernte Szenen in Großaufnahme.