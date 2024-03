„Unser Anker ist der Glaube“

Schon in Hälfte eins hatten Abdijanovic, Joppich und Lipczinski Top-Chancen nicht verwertet, auch nach Pecireps Tor blieben die Waldviertler am Drücker. Was sich aber erst in der Nachspielzeit rechnete: Nach einem Freistoß scheiterte erst der herausgeeilte Horn-Goalie Polster an seinem Stripfinger Gegenüber Kretschmer, mit dem Nachschuss glich Wimhofer aus (94.).