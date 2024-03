Dornbirner hoffen im Derby auf einen Dosenöffner

„Man kann sich vorstellen, wie es in den Köpfen unserer Spieler ausschaut. Wir haben seit September kein Spiel mehr gewonnen“, sagt Dornbirn-Coach Murad Gerdi, der zusammen mit Sportdirektor Eric Orie am Sonntag im Derby in Bregenz erstmals seit dem Rücktritt von Roman Ellensohn als Trainer an der Seitenlinie stehen wird. „Wir brauchen endlich ein Erfolgserlebnis. Und ein Derby kann da genau das Richtige sein."