Er ist Österreichs bekanntester Yoga-Lehrer

„Niemand gekommen“

Nach dem Besuch eines Yoga-Retreats in Indien beschloss er, Yoga-Lehrer zu werden, scheiterte bei seinen ersten Kursen in Tirol („Es ist niemand gekommen.“) – machte aber trotzdem weiter. Während der Pandemie begann er, online zu unterrichten und stieß plötzlich auf großes Interesse. Clementi auf Ö3: „Bei Yoga steckt eine ganze Philosophie dahinter. Es reicht nicht aus, wenn man die Matte ausrollt und seine Übungen macht. Ich versuche, die Yoga-Philosophie, im Moment zu leben und den Moment zu genießen, in mein Leben und mein Tun einzubauen.“