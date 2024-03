Im Grazer Forum Stadtpark wird heftig gestritten

Streit-Strategien in allen Sparten

Also macht sich das Forum-Team in den unterschiedlichsten Formaten auf, um Strategien des Streits zu erkunden und herauszufinden, warum vor allem im feministischen Kontext das Trennende immer wieder vor das Gemeinsame gestellt wird. Bei der offiziellen Eröffnung am 13. April gibt es gleich einmal eine „Streitansage“. Bei einem Miniworkshop am Nachmittag kann man ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen in Anspruch nehmen (Achtung: nur wenige freie Plätze). Dann folgt eine Diskussion mit Ines Schwerdtner und Mariá do Mar Castro Varela und am Abend locken Konzerte des streitbaren feministischen Duos Siska aus Polen und der nicht minder angriffslustigen Formation Mermaids and Seafruit aus Wien.