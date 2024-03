Ein Favorit und zwölf Keller-Kandidaten

Chance zur Revanche

Bereits in den sieben Partien am Samstag besteht die Chance zur Revanche für Überraschungen aus Runde eins: Da bog Henndorf im Derby Eugendorf, düpierte Adnet entnervte Pucher, überrollte Bramberg Thalgau mit 5:2 und trotzte Siezenheim Seekirchen ein Remis ab. „Wir nehmen das gerne mit, falls es wieder geht“, grinst Adnet-Trainer Gerhard Perlak. Der weiß: „Wir sind stärker geworden, aber großer Außenseiter. Für die 1. Landesliga planen wir, so ehrlich muss man sein.“