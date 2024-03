Nicht jeder fährt im Karussell der Trainer mit

Auch Hof setzt auf Kontinuität. Dort versucht man, (ehemalige) Spieler im Verein zu halten. So wolle man diesen auch für die Zukunft stärken. „Wir zahlen ihnen etwa die Trainerausbildung“, sagt Obmann Peter Lissy. Steine legt man aber niemandem in den Weg. Der ehemalige Hof-Kicker und „Co“ Michael Berktold arbeitet seit Langem mit Oliver Glasner zusammen. Aktuell ist der 43-jährige Sportwissenschafter in der Premier League bei Crystal Palace tätig.