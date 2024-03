Diese Sache will Jovicic mit dem GAK noch erleben

Elf Punkte Vorsprung, elf Runden noch zu spielen – GAK ist in der Zweiten Liga am besten Weg zurück in die Bundesliga. Dorthin will auch Milos Jovicic, für den sich ein Kreis schließen könnte. Freitag Abend (18.10) kommt Lafnitz in die Merkur Arena. Im Herbst war es eine klare Sache für die Gäste.