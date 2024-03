„Keine leeren Kilometer mit vollen Weinflaschen!“

Just in jenen Regionen des Weinviertels mit dem größten Weinbauanteil soll eingespart werden: Geplant ist, die Weinprüfstellen in Poysdorf und in Retz aufzulassen und in Hollabrunn eine Zentrale neu aufzubauen. Vorerst wurden die Pläne auf Eis gelegt, die Winzer trauen der Sache aber nicht und setzten nun ein Zeichen des Protestes.